Reha Kemal Erginer: Sahada rakibe karşılık veremedik

Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, İstanbulspor mağlubiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'a 2-0 yenilen Boluspor'un teknik direktörü Reha Kemal Erginer, üst üste üçüncü mağlubiyetlerini yaşadıklarını belirterek, takımın acilen toparlanması gerektiğini söyledi.

"KÖTÜ OYNADIK"

Erginer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kötü bir oyun ortaya koyduklarını ifade etti.

Maçı değerlendirmenin kendisi için çok zor olduğunu belirten Erginer, "Geldiğim süreçten beri oynadığımız en kötü oyun diyebilirim. Maçın başından sonuna kadar hücumda da savunmada da rakibe istediğimiz karşılığı veremedik. Kötü oynadık. Çok fazla gol pozisyonumuz da yok." şeklinde konuştu.





"SAHADA RAKİBE KARŞILIK VEREMEDİK"

Erginer, bundan önceki maçlarda takım savunmasını çok iyi yapmalarına rağmen bugün sıkıntı yaşadıklarına işaret ederek, "Rakibimiz iyi oynadı. Açıkçası biz de sahada rakibe karşılık veremedik. Üst üste üçüncü maçımızı kaybettik. Çok acil bir şekilde toparlanmamız lazım." ifadelerini kullandı.