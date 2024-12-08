Rej Manaj, Barış Alper Yılmaz'dan özür diledi

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'a konuk olan Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-2 mağlup etti.

Bu müsabakanın 90+9. dakikasında yaşanan olay ise karşılaşmanın önüne geçti.

HAKEM SARI KART GÖSTERDİ

Sivassporlu Rej Manaj, Galatasaray forması giyen Barış Alper'e faul yaptı. Hakem Manaj'a sarı kart gösterdi.

VAR'ın uyarısıyla Turgut Doman, pozisyonu monitörden izledi ancak kararını değiştirmedi.

Pozisyonda sakatlanan Barış Alper Yılmaz, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.

"ÖZÜRLERİMİ SUNARIM"

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise Rey Manaj, Barış Alper'den özür diledi.

Manaj, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün maçta profesyonel futbol hayatımda yaşamak istemediğim bir durumla karşı karşıya kaldığım için çok üzgünüm. Barış Alper Yılmaz'a faul yapmak ve ya da sakatlığına neden olacak bir davranışta bulunmak niyetinde hareket etmediğimi bütün samimiyetimle kendisine ve futbol kamuoyuna belirtmek isterim. Maçın skorunun vermiş olduğu adrenalin ve heyecanla takımıma katkı vermeye çalıştığım esnada bu olay gerçekleşti. Barış Alper Yılmaz'a bütün kalbimle geçmiş olsun dileklerimi sunar ve en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle özürlerimi sunarım.