Rej Manaj, geceyi hastanede geçirecek

İHA

Sivasspor'un 3-1 kazandığı Göztepe maçının 3'üncü dakikasında Koray Günter ile hava topunda çarpışarak bilinç kaybı yaşayan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Rey Manaj'ın sağlık durumu hakkında kulüp açıklama yaptı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Rey Manaj'ın hastanede yapılan beyin ve akciğer tomografileri ile kan tahlillerinde ciddi bir bulguya rastlanmadığı duyuruldu.

Oyuncunun, tedbir amaçlı geceyi hastanede gözlem altında geçireceği belirtildi.

RIZA ÇALIMBAY'DAN ZİYARET

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da maç sonrasında hastaneye giderek Rey Manaj'ı ziyaret etti ve sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Özüm’den detaylı bilgi alan Çalımbay, oyuncuya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarette idari menajer Kerem Atılmaz da yer aldı.