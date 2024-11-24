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Haber Merkezi

Son olarak Süper Lig ekibi Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın, şu sıralarda kariyerini futbol yorumcusu olarak sürdürüyor.

Candaş Tolga Işık'la birlikte Ekol TV'de program yapan Yalçın, canlı yayında beklenmedik bir harekete imza attı.

"BİZ HAYATIMIZI DA ELEŞTİRİYORUZ YA"

Eleştiri konusunda açıklamalarda yapan Yalçın, ifadeleri kullandı:

Biz hayatımızı da eleştiriyoruz ya! Biz seninle konuşurken, 'Niye oraya gittin? Orası güzel değil' diyorsun mesela.

REKLAM ARASI VERİLDİ

Hararetli bir şekilde konuşma yaparken Sergen Yalçın, bir anda paketinden sigara çıkardı.

Bu durum stüdyoda şaşkınlıkla karşılanırken programın moderatörü Candaş Tolga Işık'a rejiden uyarıda bulunuldu.

Daha sonra Işık, olay yaşanmadan önce anonsunu yaptığı gibi programa reklam arası verdi.