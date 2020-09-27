Remy ilk golünü attı, Rizespor puanla tanıştı

Rizespor, Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak Süper Lig'deki ilk puanını aldı. Goller Mustafa Pektemek ve Remy'den geldi.

Süper Lig'in 3. haftasında Rizespor evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Alanyaspor, 69. dakikada Mustafa Pektemek'in golüyle öne geçerken, Rizespor'un beraberlik sayısı 81. dakikada Loic Remy'den geldi.

RİZESPOR PUANLA TANIŞTI

Rizespor, Süper Lig'de Alanyaspor'u konuk ettiği 4 maçı da kaybetmedi ve son 3 maç da 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Rizespor sezonun ilk puanını alırken, ilk 2 maçını kazanan Alanyaspor ise ilk kaybını yaşadı ve puanını 7 yaptı.

Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor evinde Hatayspor'u konuk edecek, Rizespor ise BB Erzurumspor deplasmanına gidecek.