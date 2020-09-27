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- Remy ilk golünü attı, Rizespor puanla tanıştı
Remy ilk golünü attı, Rizespor puanla tanıştı
Rizespor, Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak Süper Lig'deki ilk puanını aldı. Goller Mustafa Pektemek ve Remy'den geldi.
- Haber Merkezi
- 27.09.2020 - 15:48
Süper Lig'in 3. haftasında Rizespor evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Alanyaspor, 69. dakikada Mustafa Pektemek'in golüyle öne geçerken, Rizespor'un beraberlik sayısı 81. dakikada Loic Remy'den geldi.
RİZESPOR PUANLA TANIŞTI
Rizespor, Süper Lig'de Alanyaspor'u konuk ettiği 4 maçı da kaybetmedi ve son 3 maç da 1-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından Rizespor sezonun ilk puanını alırken, ilk 2 maçını kazanan Alanyaspor ise ilk kaybını yaşadı ve puanını 7 yaptı.
Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor evinde Hatayspor'u konuk edecek, Rizespor ise BB Erzurumspor deplasmanına gidecek.