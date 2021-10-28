Remzi Sanver: Üç rakibimiz de yüzde 50 kuralına uymadı

Remzi Sanver: Üç rakibimiz de yüzde 50 kuralına uymadı

Galatasaray'da yönetim kurulu sözcüsü Remzi Sanver, 3 rakibin de statlarda uygulanan yüzde 50 kuralına uymadığını açıkladı.

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Sanver, kaybedilen maçlarla ilgili soğukkanlı davranılması gerektiğini belirterek, "Galatasaray'ın hakkını aramak, başkanın ve yönetimin görevi. Bu görevi yakışan usullerle yerine getirmekle yükümlüyüz. Kaybedilen maçtan sonra ses yükseltmek insani bir reflekstir ama Galatasaray soğukkanlılıkla hareket eder." dedi.

“MESELEMİZ KRONİKLEŞMİŞ SONUÇLARI ORTADAN KALDIRACAK DÜZEN DEĞİŞİKLİĞİ”

Sanver açıklamalarında, “Tepkisellikle ses yükseltmek, hakkımızı iyi aradığımız anlamına gelmez. Burada çıksam, TFF veya hakeme yüksek sesle hitap etsem belki bazı taraftarlarımızın gönlünü hoş ederim ama bu Galatasaray'a yakışmadığı gibi, faydalı bir sonuç da getirmez.

Meselemiz, futbolda kronikleşmiş sonuçları ortadan kaldıracak düzen değişikliğidir. Bu değişikliğin önemli bir unsuru, maçları sahadaki futbol performansıyla hak eden takımın kazanmasını sağlayacak, adil ve şeffaf bir hakemlik sisteminin kurulmasıdır.

“ÜÇ RAKİBİMİZ STATLARINI YÜZDE 50’DEN FAZLA DOLDURDU”

TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in, üç rakibimizin stadyumları yüzde 50'den fazla doldurmama kuralını ihlal etmiş olduklarına dair tespitini, bu kurala hep uymuş bir spor kulübü olarak dikkatle not ettik.

Beşiktaş maçında gerek VAR hakemleri gerek de saha hakemlerinin takımımızın performansını olumsuz etkilediğini görüyoruz ama Beşiktaş'ın haklı galibiyetine karşı, bunların arkasına sığınacak basitlikte bir kulüp değiliz.” ifadelerini kullandı.