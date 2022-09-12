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- Rennes - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Rennes - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 12.09.2022 - 17:09
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B grubu ikinci maçında deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile karşı karşıya gelecek.
Sarı lacivertliler grupta oynadığı ilk maçta Dinamo Kiev'i evinde 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.Rennes ise gruptaki ilk maçında AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup ederek 3 puan aldı.
3 puanlı iki takımın kaşı karşıya geleceği maç öncesi temsilcimiz Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor.Jorge Jesus yönetiminde Lig'de ve Avrupa'da zirveyi hedefleyen Fenerbahçe'de parola mutlak galibiyet.
Rennes - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak sorusu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı.Peki Rennes - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..
Rennes - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak?
Rennes - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı 15 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak.Mücadele EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.