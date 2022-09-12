Rennes - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rennes - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi grup maçında deplasmanda Rennes ile karşılaşacak.İşte maçın detayları..

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B grubu ikinci maçında deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile karşı karşıya gelecek.

Sarı lacivertliler grupta oynadığı ilk maçta Dinamo Kiev'i evinde 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.Rennes ise gruptaki ilk maçında AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup ederek 3 puan aldı.

3 puanlı iki takımın kaşı karşıya geleceği maç öncesi temsilcimiz Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor.Jorge Jesus yönetiminde Lig'de ve Avrupa'da zirveyi hedefleyen Fenerbahçe'de parola mutlak galibiyet.

Rennes - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak sorusu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı.Peki Rennes - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..

Rennes - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak?

Rennes - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı 15 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak.Mücadele EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.