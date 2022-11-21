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    • RESMEN BAŞLIYOR! Selçuk İnan'ın takımı belli oldu! İşte Selçuk İnan'ın çalıştıracağı ilk takım...

    RESMEN BAŞLIYOR! Selçuk İnan'ın takımı belli oldu! İşte Selçuk İnan'ın çalıştıracağı ilk takım...

    Teknik direktörlüğe başlayan Selçuk İnan'ın çalıştıracağı takım belli oldu. İşte Selçuk İnan'ın kariyerindeki ilk teknik direktörlük deneyimi yaşayacağı o Süper Lig takımı..
    • 21.11.2022 - 15:19
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    RESMEN BAŞLIYOR! Selçuk İnan'ın takımı belli oldu! İşte Selçuk İnan'ın çalıştıracağı ilk takım...

    Galatasaray'ın ve A Milli takımın eski futbolcularından olan 37 yaşındaki Selçuk İnan teknik direktörlüğe başlıyor.

    Selçuk İnan Galatasaray'da futbolu bıraktıktan sonra bir dönem Fatih Terim'in yardımcılığınıda yapmıştı. Başarılı isim gerekli eğitimleri tamamladı ve teknik direktörlük yapmaya başlıyor.

    Selçuk İnan Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Şenol Can ile yollarını ayıran İstanbul ekibi takımı Selçuk İnan'a emanet ediyor.

    RESMEN BAŞLIYOR! Selçuk İnan ın takımı belli oldu! İşte Selçuk İnan ın çalıştıracağı ilk takım... #1

    Anlaşma henüz resmi olarak açıklanmazken kısa süre içerisinde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

    Selçuk İnan böylece ilk teknik direktörlük sınavını Kasımpaşa'nın başında verecek..


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