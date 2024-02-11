Sivassporlu Rey Manaj'dan Rizespor'a harika gol Sivasspor’un golcü futbolcusu Rey Manaj, Rizespor ile oynanan müsabakada attığı harika frikik golüyle bu sezonki gol sayısını 16’ya yükseltti.

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Sivasspor, Süper Lig'in 25. haftasında Rizespor ile kozlarını paylaştı.

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren gol, başarılı oyuncu Rey Manaj’dan geldi.

Harika golden sonra büyük bir sevinç yaşadı

Maçın 30. dakikasında Sivasspor'un yayın birkaç metre gerisinden kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Manaj, sağ ayağının üst içiyle sağ köşeye düzgün vurdu, meşin yuvarlak filelerle buluştu.

Manaj golün ardından büyük sevinç yaşadı ve arkadaşları ile sevinç yumağı oluşturdu.

16. golünü attı

Kırmızı-beyazlıların 26 yaşındaki futbolcusu, bu sezonki gol sayısını da 16’ya çıkardı. Rey Manaj 16 golün 4’ünü ise Türkiye Kupası’nda kaydetti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)