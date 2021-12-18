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    Rezan Epözdemir'den Galatasaray'a istifa tepkisi

    Rezan Epözdemir, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmediğini, yerine yedek üye alınmasının hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü.
    • AA
    • 18.12.2021 - 04:59
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    Rezan Epözdemir'den Galatasaray'a istifa tepkisi

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 15 Aralık'ta kulüp yönetim kurulu ve Sportif AŞ'deki başkan vekilliği görevinden istifa eden Epözdemir'in yerine yedek üyenin alındığını açıkladı.

    Gün içinde düzenlediği basın toplantısında kulüp yönetim kurulundaki görevinden ayrılmadığını dile getiren Epözdemir, kulübün söz konusu açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

    "AÇIKÇA HUKUKA AYKIRI"

    Rezan Epözdemir, açıklamasında, "Galatasaray Spor Kulübü Derneğinin yapmış olduğu duyuru ve varsa dayanağı olan yönetim kurulu kararı açıkça hukuka aykırıdır." ifadelerini kullandı.

    Epözdemir, ayrıca Galatasaray Kulübüne noter aracılığıyla 17 Aralık tarihli gönderdiği dernek yönetim kurulundaki görevine devam ettiğini ve bu konuda herhangi bir istifa beyanı ile iradesinin bulunmadığını belirten yazıyı paylaştı.

    Rezan Epözdemir den Galatasaray a istifa tepkisi #1

    Rezan Epözdemir den Galatasaray a istifa tepkisi #2

    Rezan Epözdemir den Galatasaray a istifa tepkisi #3

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