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    Rezerv Lig projesi kaldırılıyor

    Sezon başında kulüplerin A takımında şans bulamayan futbolcuların oynaması için kurulan Rezerv Lig'in kapatılacağı öğrenildi.
    • 30.08.2022 - 11:45
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 13:06
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    Rezerv Lig projesi kaldırılıyor

    Kulüplerin ısrarlı talebiyle hayata geçirilen Rezerv Lig iptal edilmek üzere. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, tüm kulüplere yazı göndererek, “Rezerv Lig’in iptaline ilişkin görüşlerinizi acilen bildirin.” dedi.

    Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe ve Trabzonspor’un başını çektiği bazı kulüplerin ısrarlı talebi üzerine TFF tarafından başlatılan ve 4 haftası oynanan Rezerv Lig iptal edilmek üzere.

    Rezerv Lig projesi kaldırılıyor #1

    Ali Koç'tan kulüplere yazı

    Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, tüm kulüp başkanlarına birer yazı göndererek, “Kulüpler Birliği’nin 24 Ağustos’ta yaptığı toplantıda, finansal ve lojistik problemlerden dolayı Rezerv Lig’in yeniden değerlendirilmesi talep edilmiştir. Tüm kulüplerin görüşüne başvurulmak suretiyle, 3’te 2 çoğunluk sağlandığı takdirde Rezerv Lig uygulamasının iptal edilmesi için TFF’ye başvuruda bulunulacaktır. Bu doğrultudaki görüşünüzün ivedilikle tarafımıza bildirilmesini rica ederiz.” denildi.

    Rezerv Lig projesi kaldırılıyor #2

    Fenerbahçe Rezerv Takımı sonuncu durumda

    Öte yandan sosyal medya kullanıcıları Ali Koç'un Fenerbahçe 2'nin Rezerv Lig'de sonuncu olduğu için böyle bir karar aldırmak istediğini iddia etti.

    Rezerv Lig'le ilgili kararın kısa süre içerisinde verilmesi bekleniyor.


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