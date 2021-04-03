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    Ribeiro'dan Galatasaray'a harika gol

    Ribeiro'dan Galatasaray'a harika gol

    Evinde Galatasaray'ı ağırlayan Hatayspor'da Ribeiro harika bir gol ile takımının ikinci golünü kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2021 - 20:01
    • Güncelleme : 03.04.2021 - 20:11
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    Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.

    Maçta üstün oynayan Hatayspor ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

    RIBEIRO'DAN HARİKA GOL

    Hatayspor'da 29. dakikada takımını 2-0 öne geçiren Ribeiro harika bir gol attı.

    Topu sağ ayağına çekip kaleyi gören Ribeiro, Muslera'yı çaresiz bıraktı.

    Ribeiro dan Galatasaray a harika gol #1

    Ribeiro dan Galatasaray a harika gol #2(Görüntüler beINspors'tan alınmıştır.)

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