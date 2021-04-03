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- Ribeiro'dan Galatasaray'a harika gol
Ribeiro'dan Galatasaray'a harika gol
Evinde Galatasaray'ı ağırlayan Hatayspor'da Ribeiro harika bir gol ile takımının ikinci golünü kaydetti.
- Haber Merkezi
- 03.04.2021 - 20:01
- Güncelleme : 03.04.2021 - 20:11
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.
Maçta üstün oynayan Hatayspor ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
RIBEIRO'DAN HARİKA GOL
Hatayspor'da 29. dakikada takımını 2-0 öne geçiren Ribeiro harika bir gol attı.
Topu sağ ayağına çekip kaleyi gören Ribeiro, Muslera'yı çaresiz bıraktı.
(Görüntüler beINspors'tan alınmıştır.)