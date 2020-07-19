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    Ribery ve Benzema’dan Erzurumspor paylaşımları

    FUtbol yıldızları Frank Ribery ve Karim Benzema, Süper Lig'e çıkan BB Erzurumspor'u sosyal medya hesaplarından kutladı.
    • İHA
    • 19.07.2020 - 05:49
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    Ribery ve Benzema’dan Erzurumspor paylaşımları

    TFF 1. Lig’in 34. hafta maçında Ümraniyespor’u 4-1 mağlup ederek Hatayspor’dan sonra Süper Lig’e çıkan ikinci takım olan BB Erzumspor’u dünyaca ünlü futbolcular tebrik etti.

    NUSRET'İ ETİKETLEYİP TEBRİK ETTİLER

    Tuz serpme hareketiyle dünyaca ünlü Erzurumlu Nusret Gökçe’yi sosyal medya hesaplarından etiketleyen Frank Ribery ve İspanyol devi Real Madrid’in forveti Karim Benzema sosyal medya hesaplarından “şampiyon” notuyla Erzurumspor’u tebrik etti.

    Yıldız futbolcuların bu hareketi bir çok kullanıcı tarafından ilgiyle takip edildi.

    Ribery ve Benzema’dan Erzurumspor paylaşımları #1

    Ribery ve Benzema’dan Erzurumspor paylaşımları #2

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