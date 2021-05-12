Ribery'den Galatasaray paylaşımı

Fiorentina'da forma giyen Franck Ribery, Galatasaray formasyıyla Fenerbahçeye attığı golü, Türkçe bir mesajla paylaştı.

Franck Ribery, kişisel Twitter hesabından, 11 Mayıs 2005'te forma giydiği Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Türkiye Kupası Finali ile ilgili paylaşımda bulundu.

“ÇOK ÖZEL BİR MAÇTA, ÇOK AYRI BİR GALİBİYET”

Fiorentina'da oynayan 38 yaşındaki Fransız futbolcu, finalin yıl dönümünde yaptığı paylaşımda "Çok özel bir maçta, çok ayrı bir galibiyet!" ifadelerini kullandı.

2005 yılında Galatasaray'ın başarısı için ter döken Ribery, sarı-kırmızılı formayla tek golünü söz konusu finalde atmıştı.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Türkiye Kupası Finali'nde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 5-1 yenmişti.