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    Ricardo Gomes'ten Yılmaz Vural'a cevap

    Erzurumsporlu futbolcu Gomes, Fenerbahçe maçında oyuna girmek istemediğini iddiaları hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2021 - 15:40
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 16:16
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    Ricardo Gomes'ten Yılmaz Vural'a cevap

    Erzurumsporlu Ricardo Gomes, Fenerbahçe maçında oyuna girmek istemediği ve kulübü FIFA'ya şikayet ettiği iddialarını yalanladı.

    Kulübü FIFA'ya şikayet etmediğini ifade eden Gomes: "Dört aydır maaş almamama rağmen kulübü FIFA'ya şikayet etmedim." dedi.

    Ricardo Gomes ten Yılmaz Vural a cevap #1

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

    "SENİ SEVİYORUM" DEDİ

    "Maçın ikinci yarısında oyuna gireceğim bilgisi verildikten sonra oyuna girmek için hazırlıklara başladım. Sonra hoca geldi ve seni seviyorum gibi bir şeyler söyledi. Benim futbol oynamam için bana bunu söylemene gerek yok."

    "DEĞİŞİKLİK DÜŞÜNMÜYORUM DEDİ"

    "Her oyuncu gibi oynamak istiyordum ve sonra gelip akabinde değişiklik düşünmüyorum ihtiyaç yok dedi. Sonrasında ben de hazırlanmayı bıraktım. Oyuna girmek istemediğim yönünde yapılan açıklamanın gerçeği yansıtmadığını takım arkadaşlarım da biliyor."

    Ricardo Gomes ten Yılmaz Vural a cevap #2

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