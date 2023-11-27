Ricardo Quaresma: Ballon d'Or kazanabilirdim Süper Lig'de uzun yıllar forma giyen Ricardo Quaresma kariyeriyle ilgili "Porto'da yaptıklarımı Barcelona'da yapsaydım, Ballon d'Or kazanmak için büyük bir şansım olurdu" dedi.

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Ülkemizde Beşiktaş formasını yıllarca giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Ricardo Quaresma, iki eski kulübü Barcelona ile Porto'nun oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'da oynayan şu anda ise kulüpsüz olan 40 yaşındaki futbolcu, İspanyol basınından Mundo Deportivo'ya röportaj verdi.

"Ballon d'Or kazanabilirdim"

Barcelona döneminde iyi oynasa Ballon d'Or kazanabileceğini söyleyen Quaresma şu ifadeleri kullandı:

Porto'da yaptıklarımı Barcelona'da yapsaydım, Ballon d'Or kazanmak için büyük bir şansım olurdu. Ama hayat bu, önümüze fırsatlar çıkar ve bunlardan faydalanırsınız ya da faydalanmazsınız ve bundan pişmanlık duymaya gerek yok.

"Hayallerimi gerçekleştirmeyi başardım"

Yıldız isim, sözlerine şu şekilde devam etti:

Şimdi mutluyum çünkü hayallerimi gerçekleştirmeyi başardım ve aynı zamanda hala büyük bir kulüp olan ve çok mutlu olduğum, beni çok iyi karşıladıkları Porto'da oynadım. Dolayısıyla, bir oyuncu ve bir insan olarak, Barcelona ve Porto'da bana her iki formayı da giyme fırsatı verdikleri için mutlu ve minnettar olduğumu söyleyebilirim.

"Barcelona ve Porto çok farklı"

Barcelona ve Porto hakkında konuşan Quaresma, şu sözleri sarf etti:

Barselona ve Porto gibi şehirlere girdiğinizde diğerlerinden farklı olduklarını hemen fark ediyorsunuz. Barselona Katalonya'dır, bir şehir değil bir ülke olmak isterler ve insanların zihniyetinin farklı olduğunu hemen fark edersiniz. Porto ise hepimizin bildiği gibi Portekiz'deki diğer şehirlerden tamamen farklı bir şehir. İnsanlar kulüp için yaşıyor, kulüple nefes alıyor, kulüpten başka bir şey görmüyorlar. Genelde şunu söylerim: 'Porto'da başarılı olabilmek için çok kişilikli olmalısınız', çünkü talepler çok büyük. Bazen çok fazla oyuncu oluyor, bu kaliteli olmadıklarından değil ama bu baskıyı kaldıramıyorlar... Portekiz'de Porto diğer kulüplerden farklıdır.

"Xavi futbolcuyken de teknik direktördü"

Barcelona'nın çalıştırıcısı Xavi hakkında konuşan Ricardo Quaresma, şunları dedi:

Xavi öyle bir oyuncu ki onunla antrenman yaptığınızda ve oynadığınızda er ya da geç bir teknik direktör olacağını anlıyordunuz. Oyuncuydu ama aynı zamanda sahada birer teknik direktör olduklarını da görebiliyorsunuz. Tüm takım arkadaşlarıyla konuşurdu, her zaman yanındaki takım arkadaşına yardım etmeye çalışırdı, bu yüzden onun bir antrenör profiline sahip olduğunu görebilirdiniz.

"Benim için beraberlik olabilir"

Quaresma, sözlerini ise şu şekilde noktaladı: