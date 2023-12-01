Ricardo Quaresma: Beşiktaş'a dönmek isterim Beşiktaş'ın iz bırakmış futbolcularından olan Ricardo Quaresma, "Eğer beni göreve layık görüp Beşiktaş adına çalışmam için çağırırlarsa çok mutlu olurum. Elbette böyle bir teklifi değerlendiririm" dedi.

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3 Aralık Pazar günü, Beşiktaş’ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararıyla birlikte başkanlık seçimi yapılacak.

Hasan Arat ve Serdal Adalı ise başkanlık seçimi için karşı karşıya gelecek.

Yapılacak seçim öncesinde siyah-beyazlı takımın eski oyuncusu Ricardo Quaresma, Beşiktaş'tan kendisine teklif gelmesi halinde ne yapacağına dair açıklamalarda bulundu.

"Serdal Adalı'ya bol şanslar diliyorum"

Başkan adayı Serdal Adalı hakkında konuşan Ricardo Quaresma, şunları dedi:

Bildiğiniz gibi Serdal Adalı ile çok yakınız, Beşiktaş'a geliş sürecimde yakın ilişkiler kurduk. 2010 yılında takıma katılmamda büyük bir çabası vardı. Bu yüzden ona karşı büyük bir sevgim var. Ona bol şans diliyorum.

"Teklif gelmesi durumunda elbette çok mutlu olurum"

Serdal Adalı'nın başkan olması halinde sevineceğini söyleyen Ricardo Quaresma, şu sözleri sarf etti:

Eğer Serdal Adalı seçilirse çok sevinirim. Ondan veya diğer başkandan teklif gelmesi durumunda elbette çok mutlu olurum. Böyle bir teklifi ciddi olarak değerlendiririm.

"Beşiktaş'a dönmek istiyorum"

Yıldız isim açıklamalarını şu şekilde noktalandırdı:

Her zaman dediğim gibi orası benim yuvam orayı çok sevdiğimi biliyorsunuz. Orada geçirdiğim güzel günleri ve taraftarların bana karşı sevgisini düşündüğüm zaman ister Serdal Bey olsun ister diğer başkan adayı olsun her ikisinin de kulübü hak ettiği yerlere taşıyacağını biliyorum. Kulüp şampiyonluklar kazanmayı hak ediyor. Eğer beni göreve layık görüp Beşiktaş adına çalışmam için çağırırlarsa çok mutlu olurum. Elbette böyle bir teklifi değerlendiririm. Bir şekilde tekrardan Beşiktaş'a dönmek istiyorum. Kulübün hak ettiği yerlere gelmesini istiyorum.

Kariyerine devam ediyor

Futbol kariyerine devam eden ancak şu anda kulüpsüz olan 40 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı takımda 2 dönem forma giydi.

2010-2013 ve 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş'ta oynayan Quaresma, siyah-beyazlılarla birlikte 227 maça çıktı. Yıldız isim bu karşılaşmalarda 38 gol ve 77 asistle oynadı.