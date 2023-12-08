Ricardo Quaresma: Beşiktaş'ı çok özledim Yıldız isim Ricardo Quaresma, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi önemli açıklamalar yaptı. Portekizli oyuncu, "Kariyerimi Beşiktaş'ta bitirmek çok güzel olurdu. Beşiktaş benim için çok özel bir yer. Futbola veda etmek istiyorum, saha içinde bunu yapmak istiyorum. Bu yüzden Beşiktaş'ta bırakmak inanılmaz olurdu" dedi.

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Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

9 Aralık Cumartesi akşamı saat 19.00'da başlayacak müsabaka siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanacak.

Beşiktaş'ın eski yıldız futbolcularından Ricardo Quaresma ise dev maçı izlemek için Türkiye'ye gelirken, BeIN Sports'a bir röportaj verdi.

"Beşiktaş daima kalbimde ve hayatımda olacak"

Türkiye'nin kendisi için özel bir ülke olduğunu söyleyen Quaresma, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'a gelip stadyuma yakın olmak çok iyi hissettiriyor. Stadyumu görünce 'Her şey burada başladı' dedim çocuklarıma. Beşiktaş daima kalbimde ve hayatımda olacak. Türkiye de benim için çok özel ve çok önemli bir yer.

"Beşiktaş'ı çok özledim"

Beşiktaş'ı özlediğini söyleyen Portekizli isim, şunları dedi:

Beşiktaş ile güzel anılar yaşadık, tarih yazdık. Beşiktaş için oynamayı seviyordum. Derbide Beşiktaş kazansın, şampiyon olsun, hak ettiği yerlerde olsun istiyorum. Beşiktaş'ı çok özledim. Derbi çok özel olacak.

"Beşiktaş'ta bırakmak inanılmaz olurdu"

Ricardo Quaresma, sözlerini şöyle sürdürdü:

Derbide çık oyna deseler, yapabilirim. 10 dakikadan fazla bile oynarım. Başkanla, hocayla, takımla görüşmek lazım. Kariyerimi Beşiktaş'ta bitirmek çok güzel olurdu. Beşiktaş benim için çok özel bir yer. Futbola veda etmek istiyorum, saha içinde bunu yapmak istiyorum. Bu yüzden Beşiktaş'ta bırakmak inanılmaz olurdu. Futbolun içinde kalmak, antrenör olmak istiyorum. Daha çok teknik ekibe entegre olmak isterdim. Hem kulübü geliştirmek hem de antrenör hayatını anlamak adına bu ekibin içinde olmak isterdim. Çünkü, futbolcu ve antrenör hayatı birbirinden farklı şeyler. Şu an tamam karar veremedim. Önceliği futbolu saha içinde bırakma şansı elde etmek olurdu. Beşiktaş'tan bir teklif gelirse 'evet' derim. Fiziksel kondisyon çok önemli, her gün idman yapıyorum. Hayallerimden biri futbola Beşiktaş formasıyla, dolu bir stadyum önünde bırakmak. Teklif gelirse iki kere bile düşünmem, hemen 'evet' derim.

"Talisca seviyesinde oyuncular getirmek isterim"

Quaresma, futbola veda ettikten sonra Beşiktaş için çalışmak istediğini söyleyerek, şu sözleri sarf etti:

Ronaldo'yu getirmek zor olur. Ben öncelikle futbola veda etmek istiyorum. Ondan sonra Beşiktaş'ın içerisinde olmak ve önemli oyuncuların transferi için çalışmak güzel olurdu. Ronaldo'yu Beşiktaş'a getirmek biraz zor ama Talisca gibi, Talisca seviyesinde oyuncular getirmek isterim.

"Beşiktaş'ın yeni başkanına ve yapısına inanıyorum"

Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat hakkında da yorum yapan yıldız oyuncu, şu değerlendirmeyi yaptı: