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- Ricardo Quaresma: Dualarım ve kalbim Türk halkıyla
Ricardo Quaresma: Dualarım ve kalbim Türk halkıyla
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma, İzmir'de yaşanan depremle ilgili bir paylaşımda bulundu.
- Haber Merkezi
- 03.11.2020 - 13:03
- Güncelleme : 03.11.2020 - 13:08
Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, kısa süren Paşa macerasının ardından ülkesine geri dönmüştü.
Kariyerini Guimaraes takımında sürdüren Portekizli futbolcu, İzmir'de yaşanan depremle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
"DUALARIM VE KALBİM TÜRK HALKI İLE"
Türk bayrağını paylaşan 37 yaşındaki oyuncu, “Dualarım ve kalbim Türk halkı ile.” notunu düştü.