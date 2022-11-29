Ricardo Quaresma: Futbol oynamaya devam edeceğim

Vitoria Guimaraes'ten ayrıldıktan sonra boşta kalan Ricardo Quaresma, emekliliği düşünmediğini ve futbola devam edeceğini söyledi.

Vitoria Guimaraes'ten ayrılmasının ardından kulüpsüz durumda kalan Ricardo Quaresma, futbol oynamaya devam edeceğini açıkladı.

"Halan oynamak istiyorum ve bunun için hazırlanıyorum." diyen 39 yaşındaki futbolcu, "Hala karar verdiğim bir şey yok ama masada teklifler var. Düşünmemiz gerekiyor. Bir aile olduğunda herkes için en iyisini düşünmemiz lazım. Yanımda olan insanlarla konuşacağım ve daha sonra karar vereceğim." sözlerini kullandı.

Performansı düşüşte

Son zamanlarda büyük düşüş yaşayan 39 yaşındaki Portekizli yıldız sezon başında Vitoria Guimaraes'ten ayrıldı.

Quaresma geçtiğimiz sezon çıktığı 23 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.





"Ronaldo'nun kanıtlayacak hiçbir şeyi yok"

Manchester United ile sözleşmesini fesheden eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo için de görüşleri sorulan Quaresma, "Bir arkadaşı olarak ona başarılar diliyorum. En önemli şey mutlu olması. Kanıtlayacak hiçbir şeyi olmadığı bu aşamada onun için en önemli şeyin futboldan keyif almak olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"Ronaldo yaşananlardan sonra çok motive"

Quaresma, ayrıca Ronaldo için, "Dünya Kupası'na giderken zaten çok motive olmuştu. Yaşananlardan sonra daha da motive olduğunu düşünüyorum." dedi.

