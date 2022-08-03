Ricardo Quaresma: Futbolu Porto'da bırakmak istiyorum

Portekizli yıldız futbolcu Ricardo Quaresma, kariyerini Porto’da bitirmek istediğini açıkladı.

Beşiktaş’ta 2 dönem forma giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Ricardo Quaresma, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Portekiz ekibi Vitoria Guimares’ten ayrıldıktan sonra futbola devam edeceğini duyuran yıldız futbolcu, teklifler aldığını belirtti ve kariyerini Porto’da sonlandırmak istediğini söyledi.

“Futbolu Porto’da bırakmak istediğim biliniyor”

“Porto’ya geri dönmek ister misin?” sorusu sorulan Quaresma, “Evet tabii ki. Porto’nun fantastik bir takım olması nedeniyle şu an bunu düşünmüyorum. Ama herkes futbolu Porto’da bırakmak istediğimi biliyor.” ifadelerinde bulundu.

"Karar verme aşamasındayım"

Bir sonraki takımına karar vermediğini de söyleyen 38 yaşındaki oyuncu, “Göreceğiz, hala karar verme aşamasındayım. Benim ve ailem için en iyisini görmek istiyorum. Teklif aldım mı, evet. Açıkçası teklif olmasaydı, karar vermek için beklemezdim.” dedi.

Portekizli yıldız, kariyerinde 2004-2008 ve 2014-2015 olmak üzere iki dönem boyunca Porto forması giydi. Quaresma, Beşiktaş’ta ise 2010-2013 ve 2015-2019 arasında oynadı.



