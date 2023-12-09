Ricardo Quaresma ile Atiba Hutchinson altyapı oyuncularıyla buluştu! Beşiktaş'ın eski yıldızları Ricardo Quaresma ile Atiba Hutchinson, Beşiktaş Futbol Akademisi sporcularıyla bir araya gelerek deneyimlerini aktardı.

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Rıza Çalımbay yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında derbide İsmail Kartal'in ekibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Bu dev maç öncesinde ise siyah-beyazlıların eski futbolcularından Ricardo Quaresma ile Atiba Hutchinson, BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde Futbol Akademisinin sporcularıyla bir araya geldi.

Deneyimlerini aktardılar

Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi ile bir süre sohbet eden Atiba ile Quaresma, daha sonra sahada genç futbolcularla buluştu.

Akademi sporcularının büyük bir ilgiyle karşıladığı Quaresma ile Atiba, oyuncularla deneyimlerini paylaştı.

Hatıra fotoğrafı çekildi

Kendine has vuruşunu oyunculara gösteren Quaresma, daha sonra Atiba ile birlikte genç isimlerin formalarını imzaladı.

Quaresma ile Atiba, etkinliğin sonunda genç futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.