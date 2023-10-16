Ricardo Quaresma, İstanbul'a geliyor

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Beşiktaş'ın eski Portekizli yıldızı, taraftarın sevgilisi Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı takımın 30 Ekim'de Dolmabahçe Stadyumu'nda Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmayı izlemek için İstanbul'a gelecek.
Şenol Hoca veto etmişti
40 yaşındaki yıldız son olarak, Portekiz Ligi takımlarından Vitoria Guimaraes takımında forma giymişti.
Son dönemde adı tekrar Beşiktaş ile anılmıştı ancak Şenol Güneş, oyuncuyu yaşı nedeniyle veto etmişti.
227 maçta 38 gol 77 asist
Beşiktaş formasıyla toplamda 227 resmi maça çıkan Ricardo Quaresma, bu karşılaşmalarda 38 gol ve 77 asistlik skor katkısı sağlamıştı.
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