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    Ricardo Quaresma kadro dışı bırakıldı

    Futbol hayatını Vitoria Guimaraes'te sürdüren eski Beşiktaşlı yıldız Ricardo Quaresma kadro dışı bırakıldı. Kararın ardından hem teknik direktör Pepa hem de deneyimli yıldız açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2022 - 16:26
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    Ricardo Quaresma kadro dışı bırakıldı

    Beşiktaş'taki performansıyla taraftarların gönlünde taht kuran Ricardo Quaresma, kariyerini sürdürdüğü Vitoria Guimaraes'te kadro dışı bırakıldı.

    A Bola'da yer alan habere göre; teknik direktör Pepa, 4-0'lık P. Fereira galibiyetinin ardından kadro dışı kararını şöyle değerlendirdi: "Quaresma takımdan uzaktı, yedek kulübesi için bir çözüm değildi. Bu bir tercih."

    Ricardo Quaresma kadro dışı bırakıldı #1

    Quaresma: Haksızca kötü adam ilan edildim

    38 yaşındaki futbolcu ise şok kararın ardından sert açıklamalarda bulundu.

    İşte Q7'nin sözleri: "Bazılarını memnun etmek için kişiliğimi değiştirmeyeceğim. Haksızca, 'kötü adam' ilan edilsem de her zaman çalışmaya devam edeceğim. Arkadaşlar oyun daha bitmedi."

    Ricardo Quaresma kadro dışı bırakıldı #2


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