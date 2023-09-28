Ricardo Quaresma: Oynadığım en iyi yer Türkiye Beşiktaş'ın eski Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Expresso'ya verdiği röportajda, futbol oynadığı en iyi ülkenin Türkiye olduğunu belirterek "Bugün bile orada sevildiğimi hissediyorum" dedi.

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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma, Portekiz basınından Expresso'ya röportaj verdi.

Futbol oynadığı en iyi ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen 40 yaşındaki Portekizli, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de oynamayı seviyordum. Porto'nun ardından şüphesiz Beşiktaş geliyor. Taraftarlar yüzünden, futbola duydukları coşku yüzünden... Bugün bile bana bakışlarından o insanlar tarafından çok sevildiğimi hissediyorum. Çok fazla futbol izliyorum. Oturma odam var ve orada Rusya'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin, İspanya'nın, Türkiye'nin her yerinden maçları izleyerek çok vakit geçiriyorum...

"O kadar sabrım var mı bilmiyorum"

Quaresma, antrenörlük yapıp yapmayacağı konusunda ise kararsız olduğunu belirtti.