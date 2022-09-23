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    Ricardo Quaresma, Süper Lig'e geri dönmek istiyor

    Forma giydiği dönemde Beşiktaş taraftarının sevgilisi haline gelen Portekizli yıldız futbolcu Ricardo Quaresma, Süper Lig'e geri dönmeye sıcak bakıyor.
    • 23.09.2022 - 18:33
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    Ricardo Quaresma, Süper Lig'e geri dönmek istiyor

    38 yaşındaki yıldız oyuncu Ricardo Quaresma, ilerleyen yaşına rağmen futbol hayatını sürdürmeye devam ediyor. Geçen sezonu Portekiz ekibi Vitoria Guimares'te tamamlayan yıldız oyuncunun yeniden Süper Lig'e dönebileceği konuşuluyor.

    Devre arasında Süper Lig'e dönmek istiyor

    Ülkemizde uzun yıllar Beşiktaş ve Kasımpaşa forması giyen kariyerinde Sporting, Barcelona, Porto, Inter ve Chelsea gibi dev kulüpler bulunan Ricardo Quaresma'nın bonservisi elinde bulunuyor. Portekizli yıldızın devre arasını bekleyerek Süper Lig'e geri dönmek istediği öğrenildi.

    Ricardo Quaresma, Süper Lig e geri dönmek istiyor #1

    "Henüz kramponlarımı asma zamanı değil"

    Ricardo Quaresma yaptığı açıklamada, "Henüz kramponlarımı asma zamanı değil. Hala futbol oynayabilirim ve henüz mutlu eden şeyi yapmaya devam etmek istiyorum" diyerek emekli olmayı düşünmediğini söyledi.

    Ricardo Quaresma, Süper Lig e geri dönmek istiyor #2

    Süper Lig'de iz bıraktı

    2010-2013 ve 2015-2019 tarihleri arasında Beşiktaş, 2019-2020 sezonunda ise Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, iki takımda toplam 253 maça çıktı. Bu maçlarda 42 gol 78 asiste imza atan Quaresma, kariyerinin en iyi sezonlarını Porto'dan sonra Beşiktaş'ta geçirdi.

    Portekizli yıldız, Beşiktaş taraftarıyla inanılmaz bir bağ kurdu. Kariyerinde Avrupa Şampiyonası ve Şampiyonlar Ligi zaferleri bulunan Q7, Beşiktaş ile de 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

    Ricardo Quaresma, Süper Lig e geri dönmek istiyor #3


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