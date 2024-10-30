Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş açıklaması: Dönmek istiyorum

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2010 yılında Beşiktaş'a transfer olan ve siyah-beyazlı takımda iki dönemde de gösterdiği iyi performansla taraftarların gönlünde taht kuran Ricardo Quaresma, Türkiye'de Kasımpaşa formasını da giymişti.

2020'de ülkemizden ayrılan ve son olarak ülkesi Portekiz'de Vitoria SC forması giyen 41 yaşındaki isim, HT Spor'a yaptığı açıklamada Beşiktaş camiasına mesaj gönderdi.

"BEŞİKTAŞ'A ÇOK FAYDALI OLABİLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Beşiktaş'a dönmek istediğini ifade eden Quaresma, şunları dedi:

Beşiktaş'ta çalışmak isterim. Çünkü kulübe yardım edebileceğimi düşünüyorum. Beşiktaş'a çok faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Ancak bu konuşmamız gereken bir şey ve başkanın bana bir şeyler söylemesini bekliyorum. Söz verdi ama henüz bir şey konuşmadık.

"PORTO VE BEŞİKTAŞ BENİMLE BİRLİKTE ÖLECEKLER"

Ricardo Quaresma ayrıca şu ifadeleri kullandı: