Ricardo Quaresma'dan çarpıcı sözler: "Beşiktaş'ta fırsata sahip olabilirim" Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, geleceğine dair konuştu. Quaresma, kariyerini noktalamak istediği kulüp olarak ise Beşiktaş'ı işaret etti.

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2010 yılında Beşiktaş'a transfer olan ve siyah-beyazlı takımda iki dönemde de gösterdiği iyi performansla taraftarların gönlünde taht kuran Ricardo Quaresma, Türkiye'de Kasımpaşa formasını da giymişti.

2020'de ülkemizden ayrılan ve futbol kariyerine devam eden 40 yaşındaki isim, geleceği hakkında konuştu.

Ülkesinde yayın yapan Canal 11'e konuşan Quaresma, futbolu bırakmak istediği takımı da açıkladı.

"Devam etmek istiyorum"

Kulüpsüz durumda olan Quaresma, kariyerine devam etmek istediğini belirtti ve şu sözleri sarf etti:

Dürüst olmak gerekirse devam etmeye değer mi değmez mi şu an o aşamadayım. Her şey hoşuma giden bir şeyin ortaya çıkıp çıkmamasına bağlı.

"Mutlu olduğum yerlerden birinde noktayı koymak isterim"

Portekizli yıldız, "Kariyerini hangi kulüpte bitirmek istersin?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Mutlu olduğum yerlerden birinde noktayı koymak isterim. Porto, Sporting, Beşiktaş...

"Beşiktaş'ta fırsata sahip olabilirim"

Porto ve Sporting'de bunun mümkün görünmediğini bildiren Quaresma, şu ifadeleri kullandı:

Bilmiyorum belki Beşiktaş'ta bu fırsata sahip olabilirim.

Beşiktaş formasıyla 227 maça çıktı

Kariyerinde en çok formasını giydiği takım olan Beşiktaş'la 227 resmi maça çıkan yıldız isim, 38 gol ve 77 asistle mücadele etti.

Quaresma, siyah-beyazlılar ile 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Süper Lig, 2010-2011'de ise Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.