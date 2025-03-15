Ricardo Quaresma'dan Rafa Silva sözleri

Haber Merkezi

2010 yılında Beşiktaş'a transfer olan ve siyah-beyazlı takımda iki dönemde de gösterdiği iyi performansla taraftarların gönlünde taht kuran Ricardo Quaresma, Türkiye'de Kasımpaşa formasını da giymişti.

2020'de ülkemizden ayrılan ve son olarak ülkesi Portekiz'de Vitoria SC forması giyen 41 yaşındaki isim, Beşiktaş Kulübü'nün resmi YouTube hesabına açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLUN BANA KAZANDIRDIĞI BİR BABA"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya değinen Ricardo Quaresma, şunları dedi:

Serdal Adalı, benim için özel bir insan. Beni buraya getiren, Beşiktaş'ta oynama fırsatını veren kişi. Futbolun bana kazandırdığı bir baba. Onu çok seviyorum, onun bana olan sevgisini de biliyorum.

TARAFTARA ÖVGÜ

Taraftara dair soruya Ricardo Quaresma, "Beşiktaş taraftarının eşi benzeri yok" cevabını verdi.

"BEŞİKTAŞ'I İZLİYORUM"

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarının kendisi için önemli olmadığını belirten Ricardo Quaresma, şu şekilde konuştu:

Portekiz'de birçok Süper Lig maçı yayınlanıyor ama benim için önemli olan Beşiktaş'ın maçları. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları benim için önemli değil. Beşiktaş'ı izliyorum. Takım iyi oynamaya başladığı ve galibiyetler aldığı için çok mutluyum. Böyle de olması gerekiyor. Şampiyon kimliğimizi kazanmamız için istikrarlı şekilde zaferler kazanmalıyız.

"ÇOK İYİ BİR ÇOCUK"

Rafa Silva ile ilgili açıklamalarda bulunan Ricardo Quaresma, şunları dedi: