Ricardo Quaresma'dan Samet Aybaba'ya tepki Ricardo Quaresma'nın oğlu Ricky Quaresma, babasının Beşiktaş'a dönmeme sebebinin Samet Aybaba'nın açıklamaları olduğunu söyledi. Bu paylaşımın ardından Portekizli yıldızın kendisi de sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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ensonhaber.com

2010-2013 ve 2015-2019 yılları arasında iki dönem boyunca Beşiktaş formasını giyen ve gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen yıldız isim Ricardo Quaresma'dan sürpriz bir açıklama geldi.

Portekizli yıldızın oğlu Ricky Quaresma, babasının Beşiktaş'a dönmeme sebebinin Samet Aybaba'nın açıklamaları olduğunu söyledi.

Quaresma'nın kendisi de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"İşte babamın geri dönmemesinin sebebi"

Samet Aybaba'nın babası için yaptığı açıklamaları alıntılayan Ricky Quaresma, sosyal medya hesabından, şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş'a neden geri gelmediğini soruyorsunuz? İşte babamın geri dönmemesinin sebebi.

"Benim geçmişime saygı duyun"

Bu paylaşımın ardından Quaresma'nın kendisi de resmi sosyal medya hesabından Samet Aybaba'nın sözlerini paylaşarak, "Benim geçmişime saygı duyun" sözlerini paylaştı.

"Ne yapacağız olum Quaresma'yı"

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Aralık ayında Ricardo Quaresma'nın olası transferi için taraftardan gelen soruya, "Daha neler. Ne yapacağız olum Quaresma'yı" şeklinde cevap vermişti.