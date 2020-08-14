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    Ricardo Rodriguez Torino ile anlaştı

    Son olarak PSV forması giyen Ricardo Rodriguez, İtalya Serie A takımlarından Torino'ya transfer oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2020 - 16:20
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    Ricardo Rodriguez Torino ile anlaştı

    Geçtiğimiz transfer dönemlerinde Fenerbahçe'nin ciddi şekilde ilgilendiği Ricardo Rodriguez, İtalyan kulübü Torino ile anlaştı.

    YILLIK 3 MİLYON EURO ALACAK

    Ricardo Rodriguez, İtalyan kulübüne 4 yıllık imza atacak. İsviçreli oyuncu, yıllık 3 milyon euro net ücret artı bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.

    27 yaşındaki sol bek oyuncusu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Milan, ikinci yarısında da PSV Eindhoven forması giydi. Rodriguez, 2019/2020 sezonunda toplam 11 maçta görev aldı.

    Ricardo Rodriguez Torino ile anlaştı #1

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