Ricardo Sa Pinto: Beşiktaş'ın ilk golü gökten inmiş gibi oldu

Gaziantep FK teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, Dicko'nun düşürüldüğü pozisyonda hakemin kararına tepki gösterdi.

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş sahasında ağırladığı Gaziantep'i 2-1 yenerek yeniden zirveye yerleşti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, hakemin kararlarını eleştirerek şunları söyledi:

"DİCKO'NUN İTİLMESİ KIRMIZI KARTTI"

"Beşiktaş'ın ilk golü gökten inmiş gibi oldu. Beşiktaş'ın golünden önce bir pozisyon var. Dicko kaleciyle karşı karşıya kalacakken itildi ve düştü, kırmızı kart olmalıydı. Hiçbir şey verilmedi."