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    Ricardo Sa Pinto: Mutlu ve gururluyum

    Portekizli teknik direktör Ricardo Sa Pinto, kulübün büyümesini ve başarısını hırslı bir ruhla devam ettireceklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2021 - 14:43
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 14:47
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    Ricardo Sa Pinto: Mutlu ve gururluyum

    Gaziantep FK'nin bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık resmi sözleşme imzaladığı Portekizli teknik direktör Ricardo Sa Pinto, kulübün büyümesini ve başarısını hırslı bir ruhla devam ettireceklerini bildirdi.

    İLK AÇIKLAMA

    Pinto, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep FK'ya liderlik edecek olmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu aktardı.

    48 yaşındaki teknik direktör, açıklamasında, "Kulübün büyümesini ve başarısını hırslı bir ruhla, her zaman savaşmaya ve kazanmaya hazır şekilde sürdürmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

    Ricardo Sa Pinto: Mutlu ve gururluyum #1

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