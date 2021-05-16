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Richard Moore'dan Beşiktaş paylaşımı
İngiltere'nin eski Türkiye büyükelçisi Richard Moore, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutladı.
- Haber Merkezi
- 16.05.2021 - 01:29
Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi sahasında 2-1 yenerek şampiyon olan Beşiktaş'a İngiltere'den kutlama mesajı geldi.
RİCHARD MOORE: "ÇOK MUTLUYUM"
Büyükelçiliği döneminde Beşiktaş'ı desteklediğini söyleyen MI6 Şefi Richard Moore, siyah beyazlı kulübün şampiyonluğunu sosyal medya hesabından kutladı
"Tebrik ediyorum! Harika! Çok mutluyum."