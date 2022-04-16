Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Göztepe maçının ardından Arda Güler'le ilgili, "Arda Güler'in oyun yapısını Sergen Yalçın'a benzetiyorum. Sergen de benzer yaşlarda böyle bir oyuncuydu." dedi.

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, evinde İzmir ekibi Göztepe'yi ağırladı.

Sarı-lacivertliler, Serdar Aziz ve Arda Güler'in golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Maçın ardından spor yorumcusu Rıdvan Dilmen karşılaşmayı değerlendirdi.

"Arda'yı Sergen'e benzetiyorum"

Rıdvan Dilmen, Arda Güler'le ilgili de yorumda bulundu. Dilmen Arda'yla ilgili, "Arda Güler'in oyun yapısını Sergen Yalçın'a benzetiyorum. Sergen de benzer yaşlarda böyle bir oyuncuydu.

Büyük bir yıldız Türk futboluna geliyor, çok belli. Arda şu anda 27 yaşında gibi oynuyor." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen: Arda Güler'i Sergen'e benzetiyorum İZLE





