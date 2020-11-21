Rıdvan Dilmen: Atiba, yeni Alex'imiz

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Atiba Hutchinson'ın, SÜper Lig'in yeni Alex'i olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayan Beşiktaş, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

NTV'de yayınlanan Yüzde 100 Futbol programında maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, siyah beyazlı ekibin hocası Sergen Yalçın'ın Souza ve Atiba seçimlerinin doğru kararlar olduğunu belirterek şunları söyledi:

"YENİ ALEX'İMİZ HAYIRLI OLSUN"

"Maç öncesinde kadro açıklandığı zaman medyada ‘Souza stoper oynar mı’ diye düşünceler vardı. Ben ne dedim? Sergen Hoca çok doğru yapmış. Orta sahayı dinamik tutmuş. Çünkü Souza'yı stopere çekerse, kimi çekecek onun yerine? Alex'i. Bizim yeni Alex'imiz hayırlı olsun. Atiba hem gol atıyor hem de asist yapıyor. İnanılmaz bir oyun oynuyor. Orada Souza'yı düşünelim mesela, o kadar geri gelemez. Dönüşlerini doğru yapamaz. Çok doğru bir orta saha kurgusu."