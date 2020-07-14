Rıdvan Dilmen: Ben biliyorum, Abdülkadir'i istediler

Rıdvan Dilmen, Abdülkadir Ömür için 22 milyon euroluk teklif geldiğini ancak Trabzonspor yönetiminin 'Devler Ligi'ne gideceğiz, fiyatı daha da artar' diyerek oyuncuyu takımda tuttuğunu söyledi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Denizlispor-Trabzonspor maçını değerlendirirken, Abdülkadir Ömür hakkında önemli bir bilgi verdi.

Dilmen, genç futbolcu için 22 milyon euroluk teklif geldiğini ancak bordo-mavili yönetimin bu parayı reddettiğini söyledi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDECEKLERİNİ DÜŞÜNDÜLER"

Dilmen, "Bu yıl Şampiyonlar Ligi'ne gitmek, herkesten 2 adım öne geçiriyor. Hiç olmadığı kadar önemli şu anda orası. 22 milyon euroyu reddetti Abdülkadir Ömür için Trabzonspor, ben biliyorum. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gideceklerini düşündükleri için." ifadelerini kullandı.

GÖZLER CAS'TA

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde UEFA tarafından Avrupa'dan men edilen bordo-mavililer, CAS'a başvurma kararı almıştı.

Şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Karadeniz ekibi, eğer karar CAS'tan dönmezse bu sezon Avrupa kupalarına katılamayacak.