Rıdvan Dilmen: Beşiktaş için sezon bitti Süper Lig'de Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından Rıdvan Dilmen, "Beşiktaş 2023-2024 Süper Lig sezonunu bana kalırsa artık kapattı" dedi.

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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Mauro Icardi'nin 26. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok, 30. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Galatasaray ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

Beşiktaş 69. dakikada Chamberlain'in golüyle skoru eşitlerken, Galatasaray 82. dakikada Icardi'nin penaltıdan ağları havalandırmasıyla tekrar öne geçti. Kalan sürede de üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılı ekip, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Maçın ardından yorumcu Rıdvan Dilmen, TV 8,5 ekranlarındaki Yüzde Yüz Futbol programında karşılaşmayı değerlendirdi.

"Bu maç bir prova gibi oldu"

Beşiktaş maçının Bayern Münih karşılaşmasının provası olduğunu ifade eden Dilmen, şunları dedi:

Galatasaray bu kadroyla Manchester United'a karşı büyük bir zafer aldı. Hoca ben Bayern Münih maçına da bu şekilde çıkacağım diyordur. Bu maç bir prova gibi oldu.

"Icardi, Tete ve Okan hoca ile iletişime geçer"

Dilmen, Icardi'nin Tete'den memnun olmadığını söyledi.

Muhtemelen Icardi, Tete ve Okan hoca ile iletişime geçer. Bence ondan hiç memnun değil. En son bir pozisyonda yeter dedi. Ayağında topu çok tutuyor.

"Beşiktaş sezonu kapattı"

Beşiktaş'ın bugün Galatasaray karşısında aldığı mağlubiyetin ardından sezonun kalanı için bir iddiası kalmadığını vurgulayan yorumcu, şu sözleri sarf etti:

Beşiktaş, 2023-2024 Süper Lig sezonunu bana kalırsa artık kapattı.

"Amartey ve Colley adeta saatli bomba gibiydiler"

Beşiktaş'ın stoper ikilisinin her an hata yapabilicek bir görüntü çizdiğini belirten Dilmen, şu ifadeleri kullandı: