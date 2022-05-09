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    Rıdvan Dilmen: Bu lig seneye bitmez

    Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbideki gerilimin ardından flaş bir yorumda bulundu.
    • 09.05.2022 - 09:39
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    Rıdvan Dilmen: Bu lig seneye bitmez

    Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maç 1-1 sona erdi. Rıdvan Dilmen, derbinin ilk yarısından sonra gelecek sezon ile ilgili iddialı bir kehanette bulundu.

    "Hakem kuralları uygulasa 9'a 9 biterdi"

    Önümüzdeki sezonun inanılmaz gerginlikte geçeceğini ifade eden Dilmen, "Kavga mı seyrediyoruz maç mı seyrediyoruz, öyle bir maç... Batshuayi'yi beğenen bir adamım normalde ama bugün fizik olarak hiç yok, gidemiyor. Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan, sanki 10 yıldır banko oyuncuymuş gibi oynuyor. Beşiktaş'ta bunun üzeri yok... Ghezzal inanılmaz oynuyor, formda... Bu gerginlikler, bu ligde neler olabileceğini hayal bile edemiyorum. Hakem, maçın ikinci yarısında kuralları uygularsa 4 kırmızı kart çıkar, maç 9'a 9 biter" dedi.

    Rıdvan Dilmen: Bu lig seneye bitmez #1


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