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    Rıdvan Dilmen canlı yayında Jailson'un Fenerbahçe'den ayrılacağını duyurdu

    Rıdvan Dilmen canlı yayında Jailson'un Fenerbahçe'den ayrılacağını duyurdu

    Eski futbolcu ve şu an yorumculuk yapan, Rıdvan Dilmen, canlı yayında Fenerbahçe'nin Jailson'u satmak için anlaşma sağladığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2020 - 04:08
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    Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den kısa süre içinde bir ayrılık yaşandığını söyledi. Fenerbahçe efsanesi, sarı-lacivertlilerin Jailson'un önemli bir bedelle göndermek üzere olduğunu kaydetti.

    NTV'de konuşan Dilmen, "Bildiğim kadarıyla Fenerbahçe, Jailson'u 4,5-5 milyon euro civarında bir paraya satacak, öyle bir duyum aldım. Bu önemli bir kazançtır böyle bir dönemde." dedi.

    Rıdvan Dilmen canlı yayında Jailson un Fenerbahçe den ayrılacağını duyurdu #1

    "MUTLAKA TRANSFER YAPILACAKTIR"

    Forvet transferi olacağını da kaydeden yorumcu, "Mutlaka transfer yapılacaktır, ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Frey'e de kulüp bakılıyor ama öyle bir sezon geçiriyoruz ki, 40 maçlık periyotta ucuza falan vereceğine kulübede dursun." ifadelerini kullandı.

    2018'den beri Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı oyuncu, 4 milyon euro bonservis bedeliyle Gremio'dan transfer edilmişti.

    Rıdvan Dilmen canlı yayında Jailson un Fenerbahçe den ayrılacağını duyurdu #2

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