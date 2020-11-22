Rıdvan Dilmen: Devlet 300 milyon liralık destek verecek

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen geçtiğimiz günlerde çözüme kavuşturulan Digitürk-TFF uyuşmazlığı ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Dilmen, "Devlet 300 milyon liralık farkı kapatacak" dedi.

Süper Lig'de yayıncı kuruluş beIN Sports ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki ücretle ilgili anlaşmazlık hafta içi son buldu. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen konuyla ilgili açıklama yaptı.

Anlaşmanın detayını aktaran Rıdvan Dilmen "Dünyada bütün ülkelerde pandemi sürecinde yayıncı kuruluşlar 150-200 Milyon euro arası indirim yapıyor. beİN Sports da bir indirim istedi. Tuhaf olan Temmuz 20'de başlayan ve yaklaşık 4,5 ay süren bir sorun vardı. TFF sanırım 2 milyar 650 bin TL istiyordu. Sözleşme 3 milyar TL civarındaydı. beIN de bugüne kadar 1,5 milyar TL üzerinde ödeme yaptı. Ligin markası bu kadar eder mi, etmez mi bilemem. Yayıncı kuruluş 2 milyar 350 bin TL'ye kadar çıkmıştı. Ciddi bir rakam farkı vardı. hep söylüyorum ama insanlar yanlış yere çekiyor. Sporu çok seven bir Cumhurbaşkanı var. Bu anlaşmazlığı görünce Cumhurbaşkanı araya girdi, Gençlik ve Spor Bakanı'na talimat verdi ve yapılan toplantıda anlaşma sağlandı. " dedi.

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"ARADAKİ 300 MİLYON LİRA FARKI DEVLET VERECEK"

Sözlerine devam eden Rıdvan Dilmen "Aradaki 300 milyon TL'lik farkı devlet verecek. Kulüpler bu parayı alsın, sıkıntı yaşamasın istedi. Büyük ihtimal ligin adı Spor Toto Süper Lig olur. Cumhurbaşkanı'nın spora olan katkısı ortadadır. İnsanlar ne kadar teşekkür etse azdır. Vergi yapılandırması, tesisler dışında da yine katkısı oldu. Bir kere sordu, 'Neden anlaşamıyorlar' dedi ve hemen devreye girdi. Bu sponsorluk olacak. Daha önce emsali var Spor Toto olarak yine 30 milyon dolar veriliyordu. Arada böyle fark olunca, Cumhurbaşkanı talimat verdi. tahmin ediyorum, Spor Toto olur." şeklinde konuştu.



