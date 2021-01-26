Rıdvan Dilmen: Erol Bulut beni mahcup etti

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in ilk yarısındaki performansını değerlendirirken Erol Bulut'un da kendisini mahcup ettiğini söyledi.

NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında konuşan yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin ligin ilk yarısındaki performansını değerlendirdi.

Fenerbahçe forması giyen Pelkas'ı diğer transferlerden çok ayrı gördüğünü ifade eden Rıdvan Dilmen, "Pelkas'ın performansında Mesut Özil olsaydı gazete manşetlerini düşünemiyorum." dedi.

"EROL HOCA BENİ MAHCUP ETTİ"

Erol Bulut'un Fenerbahçe'nin başında yaptıklarına da değinen Dilmen, "Erol Bulut, 20 maç sonunda baktığımızda puan olarak beni mahcup etti. Bugün olağanüstü olsa da genel olarak oyun için aynısını söyleyemem. Yine de Beşiktaş maçını kazanmış olsaydı bugün 4 puan önünde lider olacaktı." şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI KRİTİK

Hafta sonu oynananacak olan derbi hakkında da konuşan Rıdvan Dilmen, "Pazar günü Beşiktaş karşısında, Trabzonspor kazanırsa 4 takım arasında bir yarış olur. Beşiktaş kazanırsa 3 takım arasında bir yarış olur. Pazar gününden itibaren kopmalar artık belli olur ve tepedekiler kalanlardan net şekilde ayrılır." ifadelerini kullandı.