Rıdvan Dilmen: Erol Bulut geç olmadan Fenerbahçe'den gönderilmeli

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'un geç olmadan gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep'e 3-1 yenildi.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşma sonrası teknik direktör Erol Bulut'un yönetimini eleştirerek, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Fenerbahçe, Teknik Direktörü Erol Bulut ile yollarını ayırırsa erken olmaz, asıl geç kalınmamış olur."