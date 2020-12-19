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- Rıdvan Dilmen: Erol Bulut geç olmadan Fenerbahçe'den gönderilmeli
Rıdvan Dilmen: Erol Bulut geç olmadan Fenerbahçe'den gönderilmeli
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'un geç olmadan gönderilmesi gerektiğini söyledi.
- Haber Merkezi
- 19.12.2020 - 21:49
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep'e 3-1 yenildi.
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşma sonrası teknik direktör Erol Bulut'un yönetimini eleştirerek, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
"Fenerbahçe, Teknik Direktörü Erol Bulut ile yollarını ayırırsa erken olmaz, asıl geç kalınmamış olur."