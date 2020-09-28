Rıdvan Dilmen: Fatih Terim'in Falcao sorununu çözmesi lazım

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, 0-0 sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 sona ererken, maç sonu NTV'de yayınlanan "%100 Futbol" adlı programda konuşan Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı değerlendirdi.

Dilmen'in sözleri şu şekilde:

"MAÇIN ADAMI LUYINDAMA"

"Maçın en iyisi Luyindama derim. En az 6 tane kapattığı pozisyon oldu. Sonrasında da Altay derim. Fenerbahçe'den Altay diyelim, Galatasaray'dan Luyindama ama yine de maç için Gustavo'yu öne çıkaralım. Çok önemli hamleler yaptı. Gustavo'nun yanında Sosa oynadı Ciğerci yerine, verdiğin zaman alırsın. Sosa'nın ölüsü oynuyor. Ciğerci faydalı oyuncu ama Sosa ve Gustavo iyi oyuncu. İki tane iyi oyuncu oynadı yan yana."





"GALATASARAY'DA FALCAO TEHLİKESİ VAR"

"Galatasaray'ı bir tehlike bekliyor, bunu da Fatih Terim gibi bir hocanın çözmesini bekliyorum. Tehlike şu: Falcao ve Diagne. Şu anda Diagne'de pek fazla problem gözükmüyor çünkü rakibi Falcao. Oyundan çıkarken Falcao'nun davranışını gördün. Ben hatta çıkması gerektiğini düşünüyordum. Zamanla bunu çözebilecek nitelikte."





"FENERBAHÇE, VEDAT OLSA İKİ MAÇI DA KAZANABİLİRDİ"

"Fenerbahçe'nin limiti açık bildiğim kadarıyla. Her kulüp sanırım biraz daha rahatladı. Kolay bir karar değil. Vedat Muriç olsaydı 2 maçı da Fenerbahçe'nin kazanma ihtimali çok yüksekti. Galatasaray'ın efektif orta saha oyuncusuna ihtiyacı var. Gidip gelecek bir iç oyuncuya ihtiyacı var. Bugün Arda da Emre de zaman zaman savunma yapmaya çalıştılar. Belhanda, Feghouli, Arda ve Emre ancak çaba sarfederler, faul yapabilirler. Hepsi de kart gördü."