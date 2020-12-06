Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, Ali Palabıyık'ı 2-0 yendi

Spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Denizlispor-Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendirdi.

"Fenerbahçe 'Eyvah' dedi, Konya'ya mağlup oldum. Beşiktaş'a mağlup oldu. Şehir takımlarından gelecek puanlar önemli. Denizlispor bulmaca gibi bir takım. 3-1 mağlupken deplasmanda 3-3 yapıyor. 3. golde ofsayta yakalanan Tisserand değil Serdar. Üçüncü gol neden önemli. 2-0 nefret ettiğim bir skordur. 2-0'dan dönüşler olabilir. Rakibi ümitlendirmeden oyuna hakim olması lazım Fenerbahçe'nin."

"Caner bir tane orta kesti. İçerideki 2 Fenerbahçeli 2 Denizlisporlu futbolcu dokunsa gol olacaktı. Klasik Caner kesti, Gökhan attı. Futbolda bazen bazı şeylere önlem alamıyorsun. Demek ki adam adama oynamak lazım. Hakem için zor bir maç değildi."





MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

"Ben Fenerbahçeliyim. "Rıdvan Dilmen sezonu" yaptılar bu sezon. 20 senedir yorumcuyum, 20 yıldır böyle bir şey görmemiştim. Arkadaşların herhalde istediği düzen bozulmuş, bir imaj yerleştirildi. Ben Fenerbahçemizin her zaman yanında olmaya çalıştım ama sanki bu yıl kötülük yaptım"

"Fenerbahçe, Ali Palabıyık'ı 2-0 yendi. Denizlisporlu futbolcular 7-8 tane pozisyon yakaladı. Son pasları yanlış adama attılar. Ali Palabıyık'a atsalar kaçırmazdı, Altay da kurtaramazdı."