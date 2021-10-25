Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe hazırlık maçından beri aynı golü yiyor

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'a sahasında 2-1 mağlup oldu. TRT Spor'da %100 Futbol programında Rıdvan Dilmen, ilk yarıyı ve maç sonucunu değerlendirdi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ilk yarısı ve maç sonucunu yorumladı.

Dilmen, "6 maçtır kaybetmeyen ve 1 hafta önce 6 gol atan Alanyaspor'un şutu yoktu ilk yarıda. Ancak Fenerbahçe set oynarken pas trafiğinde yavaş kaldı. Bu anlamda daha pozisyonlu ilk yarı oynamasını beklerdim." ifadelerini kullandı.

"BÜLENT KORKMAZ İYİ HAZIRLANMIŞ"

Rıdvan Dilmen, maç sonunda ise "Fenerbahçe 8 şut attı. Alanyaspor'un 49 dakika boyunca hiç etkili atağı olmadı. Fenerbahçe önde baskı ile pozisyonlar buldu. Hücum ederken yavaş oynuyor, Alanyaspor da pozisyon vermemeye çalışıyor. Fenerbahçe de bulamadı. Set oynarken, hızlı paslaşmalısınız. Bülent Korkmaz’ı canı gönülden kutluyorum. Takımı çok iyi hazırlamış." dedi.

"MESUT'U OYNATMAM"

"Fenerbahçe taraftarını da tebrik ederim. Maça büyük ilgi gösterdiler. Ben Pereira olsam bu takımda Mesut Özil'i oynatmam. Bu takımda Mesut'u oynatırsan yakarsın. Ben Ali Koç olsam İrfan Can'ı bu takıma transfer etmezdim."





HAZIRLIK MAÇLARINDAN BU YANA AYNI GOL

"Fenerbahçe'nin yediği gollerde asla tesadüf yok. Aynı yerden yiyor, ekip söylemiyor mu? Hoca mı görmüyor? Anlamıyorum. Fenerbahçe hazırlık maçlarından bu yana aynı golleri yiyor. Fenerbahçe'nin teknik direktörü olsam, buna bir şey yaparım. Bence Vitor Pereira bunu görmüyor, gören insan bunu yapar mı? Devamlı aynı goller! Fenerbahçe, asla bu sistemde oynamaz!"





PEREIRA DİZİLİŞİNE SAHİP ÇIKIYOR

Öte yandan Vitor Pereira da Trabzonspor maçı sonrası sistem eleştirisi yapanlara, "Yine formasyonla ilgili bir soru. Bunun hakkında gerçekten çok konuştum. Tabii ki saygı duyuyorum ama formasyonla ilgili konuşmaktan yoruldum. Diziliş değil, davranışlardır futbol. Davranışlarınız çok önemlidir. Formasyonlar değişebilir. Saha içinde ofansta ve defansta dengeye sahip olmak önemlidir." diyerek yanıt vermişti.