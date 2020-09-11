Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Rizespor maçı sonrasında pozisyonları yorumladı

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı sonrasında, Rıdvan Dilmen tartışmalı pozisyonları NTV'de yorumladı. Penaltı pozisyonlarını yorumlayan Dilmen, "ben olsam penaltıyı vermezdim" dedi

Süper Lig'in açılış karşılaşması, Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında gerçekleşti.

Rize Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'de Caner Erkin, 32. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. Rizespor'u öne geçiren golü 59. dakikada Milan Skoda kafa vuruşuyla attı. Fenerbahçe'de ise eşitliği 76. dakikada Gökhan Gönül attı. Bu golün asistini Caner Erkin yaptı. Fenerbahçe'ye galibiyet golünü getiren isim 87. dakikada penaltıdan Jose Sosa attı.

"BEN ARDA KARDEŞLERİ BEĞENDİM"

Maç sonu, tartışılan pozisyonları NTV'de yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Açıkçası maç içerisinden ben Arda Kardeşler'i beğendim. Fakat benim futbol oyun görüşümle hakem kuralları biraz farklı. Ben mesela UEFA Komitesi'ne gittiğim zaman toplantıda, çok tartışılan penaltı pozisyonları var. Özellikle, dünyanın tartıştığı el pozisyonları var.

Şimdi futbolcu Rıdvan'ı koyuyorum, ben ilk yarıda Fenerbahçe lehine verilen penaltının ağır karar olduğunu düşünüyorum fakat, Rıdvan Dilmen olarak o koltuğa oturduğum zaman, VAR'a da otursam...

Arda Kardeşler'in görme şansı yok pozisyonu. Gidersin, bakarsın, verirsin penaltıyı. Ama tekrar söylüyorum, benim kuralım değil bu. Hakem kuralı.

İkinci pozisyona gelince, Türkiye'de kimse görmedi. Arda Kardeşler muhtemelen, galibiyet golü için söylüyorum, tam açısını görüyordu orada. Rize'nin kamera açıları ofsaytlarda çok tartışılıyor mimari bir sıkıntı var.





PREMİER LİG'DE VERMEZLER PENALTIYI

Rize'nin sağ beki dünyanın en gereksiz penaltısını yaptı. Yani bir futbolcu böyle penaltı yapmaz. Ha diyeceksin ki şimdi Rıdvan'ı konuş. Ben Rıdvan'ım vermem penaltıyı. Hakem Arda kardeşler olayım veririm penaltıyı.

Görmesem çağırır veririm penaltıyı neden? Yahu şimdi sen savunma oyuncususun, yüksekten geliyor top. Benim vurma ihtimalim çok az, senin de vurma ihtimalin çok az. En fazla tepesiyle sıyırır falan. Şöyle engellemek için elini kaldırıyor ya. Allah kahretmesin öyle bir kural var ki.. Elim suratına geldi mi faul veriyor hakem.

Çok net söylüyorum, ikisinde de VAR'dan verirsin penaltıyı. Premier Lig'de de VAR'a falan gitmezler, penaltıyı da vermezler. Benim düşüncem bu. Onlar daha farklı bakıyorlar oraya." açıklamalarında bulundu.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır