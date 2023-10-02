Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu, tarihin en iyisi Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Rizespor'u 5-0 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumladı. Ünlü yorumcu, Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunun tarihin en iyi kadrosu olduğunu iddia etti.

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Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yendiği maçın ardından lig sıralaması hakkında açıklamalarda bulundu.

Dilmen açıklamasında, "Ligin şu anki ilk 5 sırasına bakın. Lig böyle bitecek. Ligin çok başı olmasına rağmen resim net. Bu ilk haftadan belliydi." ifadelerini kullandı.

İlk 5 sırayı açıkladı

İlk 3 sırada üç büyükler olur. Dördüncü ve beşinci sırada da Adana Demirspor ve Trabzonspor bitirir. Beşiktaş’ın iki tane sezon maçı vardı ve biri buydu. Diğer maçın önemli olması için Beşiktaş’ın bu maçı kazanması gerekiyordu. Bunu yendiler ve önlerinde önemli bir maç daha var. O da Galatasaray maçı.

"Tarihin en iyi kadrosu"

Öte yandan Fenerbahçe'ye övgüler yağdıran Dilmen, sarı-lacivertlilerin kadrosu için "Kendi oynadığım dönem dahil. Ben bu kadar iyi bir Fenerbahçe görmedim. Tarihin en iyi kadrolarından biri diyordum ama vazgeçtim, tarihin en iyi kadrosu." yorumunu yaptı.