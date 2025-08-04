Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin neden şampiyon olamadığını açıkladı

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Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen de kulüplerimizin son durumlarını değerlendirdi.

HT Spor ekranlarında dikkat çeken ifadeler kullanan Dilmen, Fenerbahçe'nin neden şampiyon olamadığını açıkladı.

"FENERBAHÇE, AKAN OYUNDA POZİSYON ÜRETEMİYORDU"

Geçen yıl UEFA Avrupa Ligi'nde Glasgow Rangers'a elenen Fenerbahçe'de sorumlunun Jose Mourinho olduğunu söyleyen Dilmen, sarı-lacivertlilerin akan oyunda pozisyon üretmekte zorlandığına dikkat çekti.

Lazio'ya karşı oynanan hazırlık maçında ise Fenerbahçe'nin pozisyon vermediğini belirten Dilmen, önde baskılı oyun vurgusu yaptı.

"GALATASARAY'IN ŞAMPİYON OLMASININ SEBEBİ BU"

Büyük takımların topu ne kadar rakipte daha az tutarsa şampiyonluk şansının o doğrultuda arttığını da sözlerine ekleyen Dilmen, "Büyük kulüpler topu ne kadar rakipte daha az tutarsa şampiyonlukta favori olur. Galatasaray'ın uzun zamandır şampiyon olmasının sebebi bu" ifadelerini kullandı.

Dilmen'in konuyla ilgili sözleri şöyle: