Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin oyunu gelişti

Rıdvan Dilmen, Altay'ı kendi sahasında 2-0 yenen Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörleriyle yeni bir anlayış içinde hareket ettiğini söyledi.

TRT Spor'da yayınlanan % 100 Futbol programında Süper Lig maçlarını değerlendiren eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, Altay'ı deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin oyununun geliştiğini söyledi.

"YENİ TEKNİK DİREKTÖR, YENİ ANLAYIŞ"

Sarı-lacivertli ekibin ligde henüz gol yemediğini anımsatan Dilmen, "Fenerbahçe çok gelişiyor. İsteğiniz varsa gelişirsiniz. Bu oyuncular, 7 hazırlık maçı yaptı ve mağlup olmadı. 5'inci resmi maçlarında da kaybetmediler. Lig maçlarında gol yemediler. Antalya, Adana Demirspor ve Altay maçlarının ortak özelliği ilk yarıları 0-0 bitti. Hata yapıp geriye düşebilirsiniz ama Fenerbahçe 0-0 girdiği soyunma odalarına 5 gol atarak döndü. Yeni bir teknik direktör ve yeni anlayışla gelen bir şey bu." ifadelerini kullandı.

"8 SANİYE PAS YAPTIRMADILAR"

Fenerbahçe'nin top rakipteyken ne yapacağını bildiğini aktaran Dilmen, "Fenerbahçe'nin önemli bir sırrı var. Hücumu yaparken defans yapmasını da bilmek lazım. Fenerbahçe'nin güçlü bir oyun yapısı var. Futbol top rakipteyken de önemli bir oyundur. Fenerbahçe'nin en büyük özelliği alanı daraltması. Top rakipteyken iyi takım olmak. Bunun sırrı da alan daraltmak. Amaç, dönen topu almak. Bu da top rakipteyken baskıyla oluyor. Bugün 8 saniye pas yaptırmadılar." şeklinde konuştu.



Altay'ın Fenerbahçe'ye oyun oynatmamaya çalıştığını ve zaman zaman 6 kişiyle savunma yaptığını da ifade eden Dilmen, kaleci Altay Bayındır'ın en kolay maçlarından birini oynadığını söyledi.

"FERDİ, SAHANIN EN İYİSİYDİ"

Dilmen, attığı gol ve verdiği gol pasıyla sarı-lacivertli ekibe 3 puan kazandıran Ferdi Kadıoğlu ile ilgili olarak, "Ferdi, çabuk ve süratli. Fizik gücü yüksek. Biraz da kalınlaştı. Daha narin bir oyuncuydu, daha da kuvvetlendi. Bunun yanına coşku da eklendi. Sahanın en iyi oyuncusu Ferdi'ydi." değerlendirmesinde bulundu.

"YILDIZ OYUNCULAR PROBLEM ÇÖZER"

Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Dimitris Pelkas'ın durumu ile ilgili konuşan Dilmen, şunları kaydetti:

"Bu akşam Pelkas, İrfan Can, Mesut gibi oyuncular yoktu. Mesut büyük ümitlerle geldi. 10 aylık ara verdiği için geçen seneden çok fazla ümidim yoktu. Sakatlık riski vardı. O zamanlar hemen formayı verdiler, tam ritmini bulamamıştı. Adana'da kaptan çıktı, gol attı. Öbür hafta hoca kesti. Muhtemelen konuşmuşlardır. Helsinki'de oynattı. Bu tip oyuncuları kaybetmemek lazım. Formayı hoca vermez, oyuncu alır. Bu tip oyuncular, ritmini yavaş yavaş bulan oyuncular. Yıldız yönetmek de önemlidir. Dar alanda oynadığınız zaman Mesut'a herkesten fazla ihtiyacınız var. Bu oyuncuları kaybedemezsiniz. Bu üç oyuncu da problem çözen oyuncular. Her teknik adam kadrosunda bu oyuncuları ister. Bunları takımla birlikte korumak önemli. Yoğun maç temposunda bu oyunculara çok ihtiyacınız olacak."